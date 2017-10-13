SNHR, Rakka ve Deyrizor'dan yaklaşık 370 bin sivil göç ettiğini açıkladı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Rakka ve Deyrizor kentlerinde terör örgütü DEAŞ'ın kontroldeki bölgelere Rusların ve Beşşar Esed rejiminin son 3 ayda düzenlediği saldırıların yaklaşık 370 bin sivili göçe zorladığını bildirdi.

SNHR, Suriye'nin Rakka ve Deyrizor kentlerinde terör DEAŞ’ın kontrolündeki bölgelere temmuz ortalarından bu yana düzenlenen hava saldırılarından kaçan sivillere ilişkin rapor yayımladı.

"Rakka'ya temmuzun ortasından itibaren düzenlenen saldırılardan sonra yaklaşık 120 bin sivil göç etmek zorunda kaldı." ifadesine yer verilen raporda, göç eden sivillerin bir kısmının Fırat Nehri'nin diğer tarafına göç ettiği, on binlercesinin de Rakka'nın doğu ve kuzey kırsallarında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Karame ve Ayn İsa kamplarına sığındığı belirtildi.

Raporda, Rusya ve rejime ait savaş uçaklarının Rakka'da DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelerde bulunan sivil yerleşim yerlerine son 3 ayda düzenlen yüzlerce saldırıda 19'u çocuk, 8'i kadın, 48 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki kamplara gitmek zorunda kalan sivillerin kötü durumda olduğuna dikkat çekilen raporda, "Kamplarda temel gıda ürünlerinin fiyatları çok pahalı. Sağlık hizmetleri çok düşük. Kamp idaresi göçmenlerin çıkışına Kürt kefili olmadan izin vermiyor. Ya da 150 bin ila 200 bin Suriye lirası (1065-1420 Türk lirası) para karşılığında çıkışlarına izin veriliyor." ifadeleri yer aldı.

- "250 bin sivil Deyrizor'dan göç etti"

Suriye'nin doğusunda, Irak sınırına hakim Deyrizor’da kent merkezinin terör örgütü DEAŞ kontrolündeki bölgelerinde, yoğun şekilde devam eden saldırılar nedeniyle binlerce sivilin kaçışının sürdüğü aktarıldı.

Rusya ve rejimin Deyrizor'da DEAŞ’ın kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için ağustos ayının ortasından itibaren yoğun hava saldırıları başlattığını hatırlatan SNHR, sivil yerleşim yerlerine yönelik bu bombardımanlar nedeniyle yaklaşık 250 bin sivilin kenti terk ettiğini duyurdu. Böylece Rakka ve Deyrizor'dan saldırılar nedeniyle yaklaşık 370 bin sivilin göç ettiğini belirtildi.

Raporda, söz konusu saldırılarda 74’ü çocuk, 64'ü kadın, en az 362 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Deyrizor'a yönelik Rus ve rejim bombardımanlarında 36 katliam yapıldığı ve kentteki sivil yaşam merkezlerinin 27 kez hedef alındığı belirtilen raporda, göç etmek zorunda kalan sivillerin durumu "Göç eden insanlar şu an evsizler, insani yardımlar yapılamıyor. Sağlık hizmetlerinden yoksun, ortada kalmış durumdalar. Sahra hastaneleri de yok. Hayatları tehlike altında.” ifadeleriyle anlatıldı.

- "Rejim, ailelerin evlerine dönmesine izin vermiyor, mallarını yağmalıyor"

SNHR, rejimi güçlerinin Deyrizor'un batı kırsalının kontrolünü ele geçirdikten sonra sivillerin evlerine dönmelerine izin vermediğini vurguladı.

Raporda, "Bazı aileler, rejim güçleri ve destekçisi milis güçlerinin ele geçirdiği bölgelerde sivillere ait mal ve varlıkları yağmalayarak, pazar yerlerinde satıyor." ifadelerine yer verildi.

Sivilleri hedef alan saldırıların acilen sonlandırılmasını isteyen SNHR, uluslararası yardım kuruluşlarına, evsiz kalan sivillere acilen su, gıda ve barınma yardımı yapması çağrısında bulundu.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 1 Ekim'de yayımladığı başka bir raporda, Rusya'nın Suriye'de 2. yılını dolduran askeri müdahalesi sonucu en az 5 bin 233 sivilin öldüğünü kaydetmişti.

Söz konusu raporda, Rusların sivil yerleşim yerlerine düzenlediği yoğun hava saldırılarının büyük göç dalgalarına yol açtığı belirtilerek, "Rusların hava saldırıları ve askeri operasyonları başta Halep, Humus, İdlib, Lazkiye, Rakka ve Deyrizor'da yaklaşık 2,3 milyon sivili yerinden etti." ifadesi kullanılmıştı.