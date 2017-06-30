Rakka'da evleri yağmalayan PYD'li teröristlerin sivillere yaptığı işkence görüntüleri ortaya çıktı

AA muhabiri, Rakka'nın batı kırsalındaki Mansura beldesinde, PYD/PKK'lı teröristlerin iki sivile işkence ettiği görüntülere ulaştı.

Videoda, kıyafetlerinin kolunda elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi olan iki teröristin, iki erkek sivili, elleri ve ayaklarından bağlayarak yere yatırdığı görülüyor.

Yaklaşık bir ay önce çekilen görüntüde teröristler, "DEAŞ üyesi olmadığını biliyoruz. Ama bize DEAŞ mensuplarının yerini söyle." diyerek, üzerilerine sandalye koydukları sivillere şiddet uyguluyor.

Rakka'da evleri yağmaladılar

2,5 ay önce çekilen bir başka videoda, Rakka'nın kuzeyinde Kerame beldesi sakinlerinden Ahmed el Abdullah Cabar, PYD/PKK'nın beldeyi ele geçirdikten sonraki ihlallerini anlatıyor.

Cabar, "Kerama beldesine giren güçler kapılarımızı kırıp, evlerimizi yağmaladı. Bize çok kötü muamele etti. Beni duyan herkese sesleniyorum. Gelsinler evlerin nasıl yağmalandığını, işkenceleri görsünler. Çok vahim bir durum." ifadelerini kullanıyor.

PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca, doğuda Haseke, Rakka ilinin kuzeyi ve Halep’in doğusundaki Münbiç ile kuzeybatısındaki Afrin ilçelerini kontrol ediyor.

DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle ABD'nin desteğini alan örgüt, ele geçirdiği topraklarda yerel halkı göçe zorluyor ve silah altına alıyor.

Örgüt, kontrolündeki alanlarda faaliyet gösteren muhalif Kürt siyasi partilerine de kilit vuruyor.

Rakka'nın kuzeyinde ilerleyen terör örgütü, çatışmalardan kaçarak, kontrol ettiği bölgelere sığınan sivillerin kentlere girişine de izin vermiyor.