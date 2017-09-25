Referanduma saatler kala ABD'nin karakutusu o toplantıda

İsrail'e bağlı Kürdistan planının mimarları, referandumdan birkaç gün önce Kerkük'te buluştu. Hoşyar Zebari'nin evindeki toplantıya katılan isimler oldukça dikkat çekici: ABD'nin karakutusu Peter Galbraith, Fransız elçi Bernard Kouchner ve Irak'ın en ünlü haini Zalmay Halilzad...

İsrail ve ABD destekli Kürdistan korsan devletine giden süreçte nihai adım olan 25 Eylül referandumuna saatler kala Kerkük’te, aralarında Amerikalı ve Avrupalı isimlerin de yer aldığı ‘sır toplantı’ yapıldı. 22 Eylül’deki toplantıya, ABD’nin Irak’taki karakutusu olarak bilinen ve 2005 Irak Anayasası’nın mimarı olan Peter Woodard Galbraith, eski Fransız Dış İşleri Bakanı Bernard Kouchner, ABD’nin eski Irak Büyükelçisi Zalmay Halilzad ile birlikte çok KDP’nin önemli isimleri katıldı.

Fuat Hüseyin - Bernard Kouchner - Necmeddin Kerim - Peter Galbraith - Hoşyar Zebari - Zalmay Halilzad - Fadıl Mirani - Sefin Dizai

O PROJENİN MİMARLARI

Irak Merkezi Hükümeti tarafından 2016 yılı eylül ayında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Maliye Bakanlığı görevinden alınan KDP’li Hoşyar Zebari’nin Kerkük’teki evinde toplanan karma heyetin içerisinde ‘müstakil Kürdistan’ projesinin şahin isimleri de yer aldı. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Sözcüsü Sefin Dizai, KDP Politbüro Sözcüsü Fadıl Mirani, Irak Parlamentosu Kürt Kontenjan milletvekili Doktor Roz Nuri Şaviş, IKYB Başkanlık Divanı Başkanı Doktor Fuat Hüseyin ve Irak Parlamentosu tarafından geçtiğimiz hafta görevden alınan Kerkük eski Valisi Necmeddin Kerim sır toplantıya katılan isimler oldu.

AYRILIĞI BÖYLE ÇİZDİ

Kerkük toplantısına katılan batılı isimlerin ‘parçalanmış Irak’, ‘bölünmüş coğrafya’ ve Akdeniz’e açılan ‘terör koridoru’nun en hararetli savunucuları olmaları dikkat çekiyor. ABD’nin Irak’taki karakutusu ‘diplomat’ Peter Galbraith, Irak’ın parçalanması için ilk adım olan ‘140. Madde’yi hazırlayan isim. Galbraith aynı zamanda Irak’ın kuzeyindeki otonom alanın oluşturulması ve ülkedeki tartışmalı bölgeler sorununun üretilme sürecinde aktif görev alanlardan biri. 2005 Irak Anayasası ile ortaya çıkan oldu-bitti harita, Barzani’nin referandum ve özerk devlet planı ile Irak’tan koparmaya çalıştığı alanın tamamını kapsıyor.

‘BÜYÜK DESTEKÇİNİZ ABD’

Irak’ın kuzeyinden başlayan ve Türkiye ile İran ve Suriye’den de toprak gasp edilerek ilan edilecek Kürdistan projesinin en hararetli destekçileri arasında yer alan Galbraith, Barzani’nin Irak’tan ayrılarak müstakil devlet ilan etmesini ‘zorunluluk’ olarak nitelendiriyor. Irak’ta ilan edilecek korsan devletin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Galbraith bu durumu iyi gitmeyen bir evliliğin bitirilmesi şeklinde değerlendiriyor. Galbraith, “Erbil’in en büyük destekçisi ABD’dir. Eğer Bağdat’la beraberliğe devam ederse Kürtler savunmasız kalır” diyor. Galbraith, Barzani’nin ilan edeceği sözde bağımsız Kürdistan’la birlikte Irak’a gerçek demokrasinin geleceği propagandasını da yapıyor.

En ünlü hain de orada

Kerkük’teki toplantıya katılan isimler arasında ABD’nin 2003’te Irak’ı işgal etmesinde önemli rol oynayan Iraklı devşirme Zalmay Halilzad da vardı. ABD’nin eski Irak Büyükelçisi Halilzad, halen bu ülkede faaliyet yürüten Halliburton Petrol Şirketi’nin ortaklarından. Danimarka vatandaşı Yahudi asıllı siyonist, Cherly Benard ile evli. Parçalı Irak projesinin savunucuları arasında yer alan Halilzad, BM daimi üyeliği döneminde Filistin aleyhine yürüttüğü çalışmalarla da bilinmekte. Halilzad dışında toplantının bir başka konuğu eski Fransız Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner oldu. “Bu referandum ve sonrasında ilan edeceğiniz bağımsız ülke siz ve aileniz için sonsuz özgürlük anlamına geliyor” sözleriyle hatırlanan Fransız siyasetçi Kouchner, geçtiğimiz günlerde Rakka’da PKK’ya ait terör kamplarını da ziyaret etmişti.

Kerkük’teki karakutu

ABD işgali sonrası Irak’ı bölen projenin temel aktörleri Peter Galbraith ve Zalmay Halilzad’ın katıldığı karanlık zirvede Kerkük ve Musul’un konuşulduğu bildiriliyor. Kerkük’te Barzani’ye yakın isimlerle yapılan toplantıda boy gösterenlerin hepsi de Tel Aviv’e yakınlığı ile biliniyor. Fransız Bernard Kouchner, ABD’li Zalmay Halilzad ve Peter Galbraith Yahudi lobilerine çok yakın isimler. ABD’li karakutu Galbraith, daha önce yaptığı açıklamalarda ‘Irak Kürdistan Yönetiminin özerkliğinin desteklenmesi gerektiğini’ ileri sürerek, bu durumu ‘evli çiftlerin boşanmasına’ benzetiyor. Galbraith, Irak’a demokrasinin Kürdistan devletinin ilanıyla geleceğini savunuyor. ABD’nin Erbil’e en yakın güç olduğunu savunan Galbraith, Kürtlerin Irak’la kalması durumunda savunmasız olacağı tezini de işliyor. (Yeni Şafak)