Rejim milisleri erkekleri ayıklıyor
Esad rejiminin katliamlarının hiç durmadığı Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde Rusya’nın aracılığıyla gerçekleştirilen tahliyeler sürerken, Şam yönetimi soykırım için harekete geçti.
Rejim milisleri ve müttefiklerinin Guta’nın Hammuriye beldesinden ayrılmaya hazırlanan erkek sivilleri alıkoyduğu öğrenildi. Muhaliflere yakınlığıyla bilinen BaladiNews haber sitesi, ‘tahliye koridorundan’ geçtiği sırada rejim tarafından tutuklanan sivillere ilişkin fotoğrafları yayınladı. Haberde Esad’a bağlı askerlerin 16-55 yaş arası erkek sivilleri “Ya rejim için savaş ya da öl” diyerek tehdit ettiği ve Guta yakınlarındaki hapishanelerde tutulduğu ifade edildi. Öte yandan, Doğu Guta’dan tahliye edilmek zorunda kalanları taşıyan sekizinci konvoy Hama iline vardı. 80 otobüsten oluşan, hasta ve yaralılar ile silahlı muhalif unsurları taşıyan 5 bin 282 kişinin bulunduğu konvoy ile birlikte son bir haftada bölgeden ayrılan sivil sayısı 30 bini aştı. Doğu Guta’da sadece Duma beldesi rejimin ablukası altında bulunuyor.
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