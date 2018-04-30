Rejimden PYD’ye enerji baskını
Suriye’de Esad rejimine bağlı birlikler, proje terör örgütü PYD/PKK’nın işgali altındaki Deyr ez-Zor’da bulunan gaz ve petrol sahalarını ele geçirmek için düğmeye bastı.
Reuters haber ajansı rejim milislerinin Fırat’ın doğusundaki bölgede ABD ile Rusya arasında belirlenen sınırı geçtiğini bildirdi. Esad’ın haber ajansı SANA, Şam’a bağlı birliklerin Cuneyne, Ciyah ve Meyşiye köylerini ele geçirdiğini belirtirken, saldırının Konoko Gaz Tesisleri’ne yönelik harekat öncesi gerçekleştiğine dikkat çekildi.
RUS JETLERİ KORUDU
Terör örgütüne yakın medya organlarında saldırıda PYD’nin sözde komutanlarından Ahmet Cifil’in öldürüldüğü ifade edildi. Deyr ez-Zor’daki baskın sonrası ABD’ye ait koalisyon güçleri kırmızı alarm verirken, Rus jetlerinin de bölgede alçak uçuş yaparak rejim milislerini korumaya aldığı öne sürüldü.
DEAŞ BOŞALTTI ESAD YERLEŞTİ
Deyr ez-Zor’a gerçekleştirilen baskınla eş zamanlı olarak Şam’ın banliyölerinde de operasyon başlatan rejim milisleri, terör örgütü DEAŞ’ın çekilmesi sonrası Hacer El Esved mahallesini ele geçirdi.
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