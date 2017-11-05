Rejimin hedefi Rakka ve PYD
Suriye’de terör örgütü DEAŞ’la mücadelenin sonuna gelinirken Esad gözünü PKK/PYD işgalindeki bölgelere dikti. İran’ın dini lideri Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, rejim ve müttefiklerinin bir sonraki hedefinin PKK/PYD işgalindeki Rakka olduğunu söyledi.
Suriye’de Deyr ez-Zor’u kaybeden terör örgütü DEAŞ’ın küçük bir çöl bölgesine sıkıştırılmasının ardından Esad rejimi ve müttefiki İran, terör örgütü PKK/PYD işgalindeki kentlerde bulunan ABD üslerine odaklandı. Rejim güçlerinin bir sonraki hedefinin PYD’nin hâkimiyetindeki Rakka olduğu bildirildi. Bölgedeki piyonu PYD’yi korumak isteyen Washington ise Şam’a yolladığı temsilciyle İran’ın planına engel olmak için harekete geçti.
FIRAT’IN DOĞUSU TEMİZLENECEK
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta diplomatik temaslarda bulunan İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Esad ve müttefiklerinin bir sonraki hedefinin Fırat’ın doğusu olduğunu ifade etti. DEAŞ temizlense de savaşın henüz bitmeyeceğini vurgulayan Velayeti, “Suriye’de yakın zamanda hükümetin ve halk güçlerinin Fırat’ın doğusuna ilerlediğine ve Rakka kentinin özgürleştirildiğine tanıklık edeceğiz” dedi. İranlı danışman ayrıca, ABD’nin Suriye’deki savaşı kaybetmeye mahkum olduğunu kaydetti. Velayeti’nin sözlerini değerlendiren İran basını da Rakka’ya yönelik bir operasyonun çok gecikmeyeceğini vurguladı ve harekâta ilişkin planın İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin Şam ziyareti sırasında hazırlandığını iddia etti. Buna göre ilk olarak Rakka’ya yönelmesi beklenen rejim güçleri, Fırat’ın doğusundaki ABD üslerini kademe kademe ele geçirecek.
ABD’Lİ YETKİLİ ŞAM’A GELDİ
Öte yandan, rejimin Rakka’ya yönelik operasyon düzenleme ihtimalinin konuşulduğu günlerde ABD’li bir yetkilinin Şam’a gelerek Esad’ı ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Reuters haber ajansı, Lübnan üzerinden Suriye’ye geçen ABD’li bir yetkilinin rejimin İstihbarat Şefi Ali Memlük ile bir araya geldiğini kaydetti. Söz konusu kişinin Şam’a gelen en üst düzey ABD’li olduğuna dikkat çeken Reuters, görüşmede Memlük’ün Washington’ı işgalcilikle suçladığını aktardı. Habere göre, karşılıklı güvensizliğin ifade edildiği görüşmede ABD’li yetkili suçlamalara ilişkin “Suriye’deki varlığımız sadece DEAŞ’a karşı mücadelede rehberlik etmekten ibaret” yanıtını verdi.
Irak ordusu Elbukemal’e ilerliyor
Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın elinde kalan son köy olan El Kaim’i ele geçiren Irak güvenlik güçleri, Suriye sınırını geçerek Elbukemal’e doğru yöneldi. Fırat nehri kenarının her iki tarafında yer alan Elbukemal kasabasına doğru yola çıkan ordu birliklerinin harekatına rejim ve Rus savaş uçakları da bombardımanla destek verdi. Konu hakkında açıklama yapan Iraklı yetkililer, DEAŞ’lı teröristler ve yabancı savaşçıların aileleri ile birlikte kasabaya kaçması üzerine hareke geçtiklerini bildirdi. Öte yandan, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, Kaim kentini DEAŞ’tan geri alması dolayısıyla Irak hükümeti ile güvenlik güçlerini tebrik ettiği bildirildi.
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