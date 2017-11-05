Rejimin hedefi Rakka ve PYD

Suriye’de Deyr ez-Zor’u kaybeden terör örgütü DEAŞ’ın küçük bir çöl bölgesine sıkıştırılmasının ardından Esad rejimi ve müttefiki İran, terör örgütü PKK/PYD işgalindeki kentlerde bulunan ABD üslerine odaklandı. Rejim güçlerinin bir sonraki hedefinin PYD’nin hâkimiyetindeki Rakka olduğu bildirildi. Bölgedeki piyonu PYD’yi korumak isteyen Washington ise Şam’a yolladığı temsilciyle İran’ın planına engel olmak için harekete geçti.

FIRAT’IN DOĞUSU TEMİZLENECEK

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta diplomatik temaslarda bulunan İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Esad ve müttefiklerinin bir sonraki hedefinin Fırat’ın doğusu olduğunu ifade etti. DEAŞ temizlense de savaşın henüz bitmeyeceğini vurgulayan Velayeti, “Suriye’de yakın zamanda hükümetin ve halk güçlerinin Fırat’ın doğusuna ilerlediğine ve Rakka kentinin özgürleştirildiğine tanıklık edeceğiz” dedi. İranlı danışman ayrıca, ABD’nin Suriye’deki savaşı kaybetmeye mahkum olduğunu kaydetti. Velayeti’nin sözlerini değerlendiren İran basını da Rakka’ya yönelik bir operasyonun çok gecikmeyeceğini vurguladı ve harekâta ilişkin planın İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin Şam ziyareti sırasında hazırlandığını iddia etti. Buna göre ilk olarak Rakka’ya yönelmesi beklenen rejim güçleri, Fırat’ın doğusundaki ABD üslerini kademe kademe ele geçirecek.

ABD’Lİ YETKİLİ ŞAM’A GELDİ

Öte yandan, rejimin Rakka’ya yönelik operasyon düzenleme ihtimalinin konuşulduğu günlerde ABD’li bir yetkilinin Şam’a gelerek Esad’ı ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Reuters haber ajansı, Lübnan üzerinden Suriye’ye geçen ABD’li bir yetkilinin rejimin İstihbarat Şefi Ali Memlük ile bir araya geldiğini kaydetti. Söz konusu kişinin Şam’a gelen en üst düzey ABD’li olduğuna dikkat çeken Reuters, görüşmede Memlük’ün Washington’ı işgalcilikle suçladığını aktardı. Habere göre, karşılıklı güvensizliğin ifade edildiği görüşmede ABD’li yetkili suçlamalara ilişkin “Suriye’deki varlığımız sadece DEAŞ’a karşı mücadelede rehberlik etmekten ibaret” yanıtını verdi.