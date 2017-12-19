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Pyongyang yönetimi, nükleer programını ABD ile müzakere etmeyeceğini açıkladı

Pyongyang yönetimi, nükleer programını ABD ile müzakere etmeyeceğini açıkladı.

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Kuzey Kore İşçi Partisi'nin resmi gazetesi Rodong Sinmun, Kuzey Kore yönetiminin ABD ile nükleer programı müzakere etmeyeceğini, bunu BM Güvenlik Konseyi'nin Pyongyang üzerinde yeni yaptırımlar uygulamasına yönelik bir girişim olarak gördüğünü duyurdu.

YENİ YAPTIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇACAK GİRİŞİM

Pyongyang yönetimi, nükleer programını ABD ile müzakere etmeyeceğini açıkladı. ABD'nin 'nükleer programı müzakere etme' teklifini reddeden Pyongyang, Washington'un inisiyatifini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore üzerinde yeni yaptırımlar uygulamasının önünü açacak bir girişim olarak gördüğünü açıkladı.

Kuzey Kore İşçi Partisi'nin resmi gazetesi Rodong Sinmun'da yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DURUŞUMUZDAN BİR MİLİM BİLE SAPMAYACAĞIZ

"ABD, saldırgan üslubuyla Kore Yarımadası'ndaki gerilimden bizi sorumlu tutmaya çalışıyor. Nükleer silahların terk edilmesini hedefleyen müzakereleri kabul etmediğimiz takdirde deniz ablukasını da içeren yeni bir BMGK kararını teşvik etmek üzere adımlar atılıyor. Nükleer gücümüzü artırmak doğrultusundaki yürüyüşümüzden bir milim bile sapmayacak şekilde duruşumuzu koruyoruz."

Açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 'Kuzey Kore'yle önkoşulsuz müzakereye hazırız' açıklamasını yapmasından sonra geldi. Tillerson, bu açıklamasından günler sonra, Kuzey Kore üzerindeki ekonomik ve siyasi basıncın sürdürülmesi gerektiğini açıklamıştı.

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osman gazi20.12.2017 00:42
Bizdeki ağırlık , sizdeki teraziyi bozar yasa kore
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