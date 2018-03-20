Şam'da pazar yerine roket atıldı: 29 kişi hayatını kaybetti.

<p itemprop='description'> Edinilen bilgiye göre, başkent Şam'da bulunan bir pazar yeri yakınına bombalı saldırı düzenlendi. Olayda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi.</p> <p> Ayrıntılar geliyor...</p>
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