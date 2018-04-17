Reuters: Suriye hava savunma sistemi füzeleri etkisiz hale getirdi
Suriye hava savunma sisteminin Suriye'nin Humus şehri üzerinde füzeleri etkisiz hale getirdiği iddia edildi!
Suriye Devlet Televizyonuna dayandırdığı habere göre Suriye hava savunma sistemi, hava sahasını ihlal eden ve Şaryat Hava Üssü'ne hedeflenen füzeleri Humus üzerinde etkisiz hale getirdi.
Füzelerin nereden ateşlendiği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: Reuters
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