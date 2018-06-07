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Rezzan hemşirenin şehit edilmesi protesto edildi

Gazze sınırındaki gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar'ın İsrail askerleri tarafından şehit edilmesini protesto için Batı Şeria'da gösteri düzenlendi.

  • AA
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Nablus kentinde toplanan onlarca Filistinli, İsrail askerleinin 21 yaşındaki gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar'ı şehit etmesini protesto için gösteri yaptı.

Ellerinde Neccar hemşirenin fotoğraflarını taşıyan protestocular, İsrail'in uluslararası mahkemelerde yargılanmasını talep etti.

Gösteriye katılan Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) üyesi Macide el-Mısri AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkı için canını feda eden Rezzan en-Neccar'la gurur duyduklarını ifade için burada olduklarını belirtti.

Rezzan'ın halkının davasını tüm dünyaya duyurduğunu, İsrail'in ihlallerini gün yüzüne çıkardığını ifade eden Mısri, "Biz de İsrail'in işlediği suçlardan ötürü yargılanması için onun davasını uluslararası mahkemelere taşıyacağız." dedi.

İsrail askerlerinin gösterilerde sağlık ekiplerini, kadınları, çocukları, basın mensuplarını hedef aldığını kaydeden Mısri, Rezzan'ın şehit edilmesinin keskin nişancıların yaptıklarını ortaya koyduğunu aktardı.

Filistinlilerin "yardım meleği" olarak isimlendirdiği 21 yaşındaki gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar, cuma günü Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.

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