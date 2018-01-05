Riyad’da adamımızı tepeye yerleştirdik

Trump’tan Suudi operasyonu itirafı

Gazeteci Michael Wolff’un yazdığı kitapta Trump’ın Suudi Arabistan’daki iktidar mücadelesine nasıl müdahale ettiği anlatılıyor. Kitapta Suudi Arabistan Kralı Selman’ın geçen yıl yeğeni Muhammed bin Nayef’i görevden alarak Veliaht Prens olarak oğlu Muhammed bin Selman’ı atmasında Trump’ın etkisi olduğu belirtiliyor. Wolff, Trump’ın değişiklik için “Adamımızı tepeye yerleştirdik” ifadesini kullandığını yazdı.

EN GÜVENİLMEZ KİŞİ

Kitabın yazarı Wolff, kendisini yalancılıkla suçlayan Trump’a yanıt verdi. Wolff, “Bugüne dek yeryüzünden gelmiş geçmiş insanlar içinde muhtemelen en güvenilmez kişisin” dedi. NBC kanalının Today programına konuşan Wolff, Trump’ın tüm ekibinin ABD Başkanı hakkında ‘çocuk gibi’ diye görüş bildirdiğini belirtti. Wolff, “Bununla kast ettikleri, Trump’ın sürekli tatmin ve mükafat ihtiyacında olması. Trump için kendisinden başka önemli bir şey yok. Bu adam kitap okumuyor, kimseyi dinlemiyor. Topu sadece kenarlara çarptıran bir tilt makinesi gibi’’ diye konuştu.