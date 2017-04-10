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Rıza Pehlevi: İran'da devrim şart

Eski İran Şahı Muhammed Rıza Şah Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi şu andaki İran rejiminin “reform” yapamayacağını dile getirerek, “Bu nedenle de bir halk devriminin gerçekleşmesi gerekiyor” diye konuştu.

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Eski İran Şahı Muhammed Rıza Şah Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi, “İran halkı son 4 yılda hükümetin gerçek yüzünü tanıma fırsatı buldu” dedi.
 
Rûdaw’a konuşan Rıza Pehlevi, “İranlılar siyasi baskıdan tutun da, mali kriz, çevre kirliliği ve dış dünya tarafından kuşatılması gibi büyük sorunlarla karşı karşıya kalmış durumda” ifadesini kullandı.
 
Şu andaki İran rejiminin “reform” yapamayacağını dile getiren Rıza Pehlevi, “Bu nedenle de bir halk devriminin gerçekleşmesi gerekiyor” diye konuştu.
 
Rıza Pehlevi, halkın son 4 yılda İran Hükümeti’nin gerçek yüzünü tanıma fırsatı bulduğunu  söyledi.
 
Eski İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin büyük oğlu Rıza Pehlevi, 1960 yılında doğdu.
 
Babası Muhammed Rıza Şah Pehlevi, 1941'den ülkesini terkettiği 1979'a kadar tahtta kalan İran Şahı'dır.
 
Batı yanlısı bir dış politika izleyen Muhammed Rıza Pehlevi, ayrıca İran'ın son “monarşik” lideridir.

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