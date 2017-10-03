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Rock müziğin efsane ismi Tom Petty öldü

Rock müziğinin süperstarı olarak anılan Tom Petty 66 yaşında hayatını kaybetti.

  • star.com.tr
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Kaliforniya'daki evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma kaldırılan Amerikalı ünlü müzisyen Tom Petty 66 yaşında hayatını kaybetti. 

 

Tom Petty'nin öldüğüne dair Los Angeles Polis Departmanı tarafından yapılan açıklama geri çekilmişti.

 

"Free Fallin", "Running Down a Dream" ve "I Won't Back Down" gibi solo şarkılarıyla dünya çapında ün kazanan Tom Petty, birkaç gün önce Twitter hesabından, "Son 40 yıldır bizi destekleyen herkese teşekkürler, siz olmadan biz olmazdık." paylaşımında bulunmuştu.

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