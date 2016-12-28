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Romanya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Romanya'nın Buzau kentinde Richter ölçeğine göre 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 7.6 km derinliğinde meydana gelen deprem Bulgaristan'dan ve Kırklareli'nden de hissedildi.

  • DHA
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Buzau'da gece saat 02.20 sıralarında Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Bulgaristan ve Kırklareli'nden de hissedildiği bildirilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin Kırklareli'nin Kofçaz İlçesi'nin Ahlatlı Köyü olduğunu açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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