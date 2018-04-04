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Rosoboronexport: Türkiye'ye S-400 ihracatının hızlanması için her şeyi yapıyoruz

Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye S-400 füzeleri teslimatının tarihini öne çekmek için gereken her şeyi yaptıklarını söyledi.

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Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye S-400 füzeleri teslimatının tarihini öne çekmek için gereken her şeyi yaptıklarını söyledi.

Miheyev gazetecilerin sorusu üzerine, "Üretimin zaman çizelgesi üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. Türk tarafının ricasını yerine getirmek için gerekli olan her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından S-400 sevkiyatı hakkında, "Teslimat sürelerini azaltmaya karar verdik." demişti.

Twitter üzerinden açıklama yapan Türkiye Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, teslimat tarihinin öne çekilerek Temmuz 2019'a alındığını açıklamıştı.

(Sputnik)

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