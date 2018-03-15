Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ruanda'nın Nyarugenge bölgesinde camilerin hoparlör kullanması yasaklandı

Ruanda yönetimi, 'gürültü kirliliğine neden olduğu' gerekçesiyle başkent Kigali'de hoparlörden ezan okunmasını yasakladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ulusal medya organlarından KT Press'in haberine göre, başkent Kigali'deki en büyük camilerin bulunduğu Nyarugenge bölgesinde gürültü kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle camilerin hoparlör kullanmayı durdurması istendi.

Bölge yetkilisi Charles Havuguziga tarafından camilere gönderilen talimatta, "Sizlerden hoparlör kullanmaktan kaçınmanızı ve takipçilerini çağırmak için gürültü kirliliğine sebep olmayan alternatif bir yol bulmanızı rica ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade eden Ruanda Müftüsü Şeyh Salim Hitimana yetkililerle görüşüp bu konuyu tartışacaklarını dile getirdi.

Öte yandan, talimatta, yasağa uymayan camilerin ne tür bir müeyyideyle karşılaşacağı belirtilmedi.

800'e yakın kilise kapatıldı

Ruanda, güvenlik, hijyen ve altyapı gibi yasal gereklilikleri karşılamadığı ve gürültü kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle geçen ay sonunda çok sayıda dini mekanın kapatılmasına karar verdi.

Nüfusun yüzde 90'ından fazlasını Hristiyanların oluşturduğu ülkede son bir ayda yasal standartları karşılamadığı ve gürültü kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle 800'e yakın kilise kapatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye net Afrin mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye net Afrin mesajı

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA