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Ruanda'da kiliseye yıldırım düştü: 16 ölü

Ruanda'da Yedinci Gün Adventist Kilisesi’ne yıldırım düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

  • İHA
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Ruanda'nın, Brundi sınırına yakın Nyaruguru kentinde Yedinci Gün Adventist Kilisesi’ne yıldırım düştü. Yetkililer, olay sonucunda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 140 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yapılan açıklamada yaralanan ve hayatını kaybedenler arasında 18 kişilik öğrenci grubunun da bulunduğu  belirtildi.

Ayrıca kilisenin ise tehlikeli hava koşullarına uygun yapı malzemelerine sahip olmadığı kaydedildi.

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