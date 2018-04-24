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Ruanda'da bulunan toplu mezarlardan 200 kişiye ait iskeletler çıkarıldı

Ruanda’da 1994'deki soykırım sırasında yüzlerce insanın gömüldüğü 4 toplu mezar bulundu.

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Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kigali vilayetinin Gazaba bölgesinde soykırım döneminden kalma 4 toplu mezar bulundu.

Toplu mezarlardan yaklaşık 200 kişinin iskeleti çıkarıldı.

İlk iskeletlere, toprağın 17 metre derinliğinde rastlandı. Bazı iskeletlerin 25 metre kadar derinde olduğu belirtildi.

Soykırım mağdurlarının kurduğu çatı örgüt IBUKA'nın Başkanı Theogene Kabagambire, bölgede başka toplu mezarlar da olabileceğine işaret etti.

Ruanda'da 6 Nisan 1994'te Tutsilere ve ılımlı Hutulara karşı başlatılan ve yaklaşık 100 gün süren soykırımda 800 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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