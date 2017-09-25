Ruhani, İbadi ile referandumu görüştü

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefonda görüşen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgesel ve uluslararası tepkilere rağmen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bugün yapmayı planladığı referanduma karşı olduklarını yineledi.

Söz konusu referandumun gerçekleşmesinin "Irak'ın birliğinin yanı sıra bölgenin güven ve istikrarı için tehdit oluşturacağına" dikkati çeken Ruhani, "Tahran'ın, Irak'ın birliğini korumak için Bağdat'ın atacağı her türlü adımı destekleyeceğini" kaydetti.

İbadi ise hükümetin, Irak'ın bütün topraklarını terör çetelerinden kurtarmak için çaba sarf ettiğine vurgu yaparak, "Hükümetimiz, Irak'ın birliği ve vatandaşların barış içerisinde yaşamasını tehdit eden tek taraflı ve anayasaya aykırı olarak gerçekleştirilmesi planlanan referandumu reddediyor ve sonuçlarını da tanımıyor." ifadesini kullandı.

İbadi, ülkenin toprak bütünlüğü ve vatandaşların güvenliği için birtakım adımlar attıklarına işaret etti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğuna ve durdurulmasına karar vermişti.