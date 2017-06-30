Ruhani, Musul'un kurtulmasını mevkitaşı Fuad Masum'u arayarak kutladı

Ruhani, Irak Başbakanı Haydar el İbadi ve Iraklı Şii din adamı Ayetullah Sistani'ye de birer kutlama mesajı yolladı.

Ruhani, İbadi'ye gönderdiği mesajında, "Musul'daki başarının Irak ordusu ve milis Haşdi Şabi güçlerinin işbirliği ve komşu ülkelerin desteği ile sağlandığını" kaydederek, İran'ın DEAŞ'a karşı mücadeleyi sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

Irak'ın Musul kentinde DEAŞ'a karşı 8 ay önce başlatılan operasyonlar, örgüt lideri Ebubekir el Bağdadi'nin 3 yıl önce 'hilafet' ilan ettiği El Nuri camisinin ele geçirilmesiyle büyük ölçüde son aşamaya gelindi.

Bağdadi öldü mü?

Dün İran'ın resmi haber ajansı İRNA, ülke lideri Ayetullah Hamaney'in Devrim Muhafızları'ndaki temsilcisi Ali Şirazi'ye dayandırarak Bağdadi'nin 'kesinlikle' öldürüldüğü iddia etti.

İranlı ajans daha sonra haberinde düzeltme yaparak örgüt liderinin ölümüne ilişkin ifadeleri haberden çıkarsa da söz konusu iddia dünya medyasında geniş yankı buldu.