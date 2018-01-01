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Ruhani: İran İslam Cumhuriyeti'nin halkı ve yetkilileri gereken cevabı verecek

Ruhani, devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde Suudi Arabistan'ın da etkisinin olduğunu belirtti.

  • İHA
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, parlamentoda yaptığı konuşmada günlerdir ülkede protesto gösterilerine neden olan işsizlik, enflasyon sorunlarının çözümüne yönelik çabaları yoğunlaştırma sözü verdi. Ruhani, devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde Suudi Arabistan'ın da etkisinin olduğunu belirtti.

"HALK GEREKEN CEVABI VERECEK"

Ruhani, "İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanları, İran ulusunun şerefine, başarısına ve gelişimine kızıyor. Bölgesel sorunlarının içine İran'ı çekmeye çalışıyorlar ama İran İslam Cumhuriyeti'nin halkı ve yetkilileri onlara gereken cevabı verecek" dedi.

 

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