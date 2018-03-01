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Rum Yönetimi'yle dalga geçtiler

Doğu Akdeniz'de yaklaşık 20 gündür devam eden sondaj geriliminde Türkiye'nin hamlelerine cevap veremeyen Rum Kesimi, Yunan ve Rum basını tarafından dalga konusu oldu. Bazı gazeteler yayımladıkları karikatürler ile Rum yönetimini eleştiri bombardımanına tuttu.

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Güney Kıbrıs'ta yayımlanan Politis gazetesi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerine engel olmasının Güney Kıbrıs'ın 6 yıllık enerji planlarını etkileyecek nitelikte olduğunu yazdı. Türkiye'nin üç hedefli bir strateji izleyerek başarıya ulaştığını belirten gazete, geniş yer verdiği 'Türkler Krizi Nasıl Planladı' başlıklı haber-analizinde Türkiye'nin hamlelerinin İsrail ve Mısır gibi tüm enerji aktörlerini etkilediğini vurguladı.

KAĞIT GEMİLİ ALAY

Analizde GKRY'nin bölgedeki Türk baskısı ile başa çıkabilmek için savaş gemisi gönderme imkân ve kabiliyetine sahip olmadığı, enerji programının iptal edilmesi karşısında uğrayacağı zarar ile başa çıkamayacağı ve bölgedeki büyük çaplı bir krizin girdabından çıkamayacağı yorumu da yer aldı.

Gazete durumla ilgili olarak hem Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiyadis'i hem de Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos'u eleştiren, alaya alan bir karikatür de yayımladı. Karikatür'de Rum lider Anastasiyadis, kağıttan bir gemi içinde Türkiye'nin muhafazasındaki sondaj bölgesini gözetlemeye çalışıyor. Hemen arkasında ise Yunanistan savunma bakanı küçük bir tekne ile kürek çekiyor.

Kaynak: SABAH

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