Rumlar, Kıbrıslı Türklerin oylarının peşine düştü

Rumların 2014’te yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine ilgi göstermediği son seçimde seçmenlerin yüzde 50’den fazlasının sandık başına gitmediği, bu nedenle Rum siyasi partilerin 2019’daki seçimler için gözlerini Kıbrıslı Türk seçmenin oyuna diktiği öğrenildi. Geçmişte Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ortaya çıkan sandık boykotunun yüzde 50’nin üzerinde oluşu ve Güney Kıbrıs Rum siyasi partilerin, tüm çabalarına rağmen Rum seçmenin yüzde 50’sinden fazlasının sandığa gitmemesi gözleri Kıbrıslı Türk seçmenin oyuna çevirdi. Rum siyasi partiler Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip 104 bin Kıbrıslı Türkün 2019 da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oylarını almak için fırsat kolluyor.

2014 de yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminde oy kullanma hakkına sahip 58 bin Kıbrıslı Türk’ün sadece yüzde 3’ünün, (bin 500 civarı) oy kullandığı , 2019’daki seçimde Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlu kimliğe sahip oy hakkı bulunan Kıbrıslı Türk sayısının 104 bin olduğu ve Türk seçmenlerin 77 bininin ikamet adresi olarak KKTC’yi, 27 bininin ise ya Güney Kıbrıs ikamet olarak gösterdiği belirtildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri Güney’de seçmen listeleri yılda 4 kez güncelleniyor. Şu ana kadar sadece 450 yeni kayıt yapıldığı ve yeni yılın ilk çeyreğinde seçmen listesine kayıtlara ilginin artması bekleniyor.