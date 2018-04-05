Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rus ajan Sergey Skripal'in kızı Yuliya ilk kez konuştu

İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesi vakasında önemli bir gelişme yaşandı. Yoğun bakımdan çıkan Yuliya Skripal ilk kez açıklama yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiliz polisi tarafından yayımlanan açıklamasında, Yuliya Skripal ''Bir hafta önce kendime geldim, takdir edersiniz ki, olan bitenle ilgili biraz kafam karışık'' dedi. 4 Mart'taki zehirlenme vakasının ardından Yuliya Skripal'in 29 Mart'ta kritik durumdan çıktığı açıklanmıştı.

Yuliya Skripal'in yazılı açıklaması şöyle:

''Yaklaşık bir hafta önce uyandım ve memnuniyetle söylüyorum ki, gücüm kuvvetim her geçen gün artıyor. Bana gösterilen ilgi ve gönderilen çok sayıda iyi niyet mesajı için minnettarım.''

''İyileşmemle ilgili teşekkür etmem gereken pek çok kişi var, ben ve babam kendimizden geçtiğimizde yardımımıza gelen Salisbury sakinleri başta olmak üzere. Bunun da ötesinde Salisbury Bölge Hastanesi çalışanlarına gösterdikleri bakım ve profesyonellik için teşekkür etmek istiyorum.''

''Eminim, takdir edersiniz ki, olan bitenle ilgili biraz kafam karışık. İyileşme dönemimde benim ve ailemin mahremiyetine saygı göstereceğinizi umuyorum.''

Kaynak: Sputnik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Enerji bakanı Berat Albayrak´tan ´Akkuyu´ paylaşımı

Enerji bakanı Berat Albayrak´tan ´Akkuyu´ paylaşımı

Diriliş Ertuğrul izleyenleri şoke etti

Diriliş Ertuğrul izleyenleri şoke etti

Doktorlar şoke eden gerçeği aileye anlattı

Doktorlar şoke eden gerçeği aileye anlattı

Futbol dünyasının kardeş futbolcuları

Futbol dünyasının kardeş futbolcuları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA