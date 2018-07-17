Rus asıllı Yunan iş adamı Savvidis'in 'isim anlaşmasına' karşı gösterileri desteklemek için 300 bin euro dağıttığı iddia edildi

Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim anlaşmasını engellemek amacıyla Rusya'ya yakın Yunan iş adamlarının, Makedonya'daki gösterileri teşvik etmek üzere ülkede para dağıttıkları iddia edildi.



Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesinin (OCCRP) açıklamasında, Rus asıllı Yunan iş adamı ve PAOK spor kulübü başkanı İvan Savvidis'in aralarında Makedon taraftar gruplarının da bulunduğu bazı oluşumlara en az 300 bin avro ödeme yaptığı belirtildi.



Açıklamada, bazı yollarla ülkeye sokulan nakit paranın, farklı partilerden politikacılara, radikal milliyetçi örgütlere ve Vardar spor kulübünün bir taraftar grubuna dağıtıldığı öne sürüldü.



Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen ay Meclis önünde Makedonya'nın isim değişikliğine karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınan "Komiti" adlı Vardar spor kulübü taraftar grubu mensuplarının polise verdikleri ifadelerde, "Rus iş adamlarının kendilerine (bu olaylara karışmaları yönünde) para verdiğini, onların hiçbir şeye karşı olmadıklarını söylediğini" kaydetti.



Savvidis'ten yalanlama



Savvidis tarafından yapılan açıklamada ise basında çıkan iddialar "tamamen asılsız ve iftira" olarak nitelendirildi. Ayrıca, haberi yayımlayan Buzzfeed adlı medya kuruluşuna dava açılacağı duyuruldu.



Yunan vatandaşı olan Rus asıllı İvan Savvidis, PAOK kulübünün başkanlığının yanı sıra Yunanistan'da bazı medya kuruluşları ve şirketlerin sahibi konumunda bulunuyor. Savvidis, takımı PAOK'un bu seneki şampiyonluk mücadelesinde olaylı bir maç sırasında sahaya silahla girmesi sebebiyle büyük tepki toplamıştı.



Yunanistan ile Makedonya arasında uzun yıllardır yaşanan "isim sorununun" çözümüne yönelik yapılan tarihi anlaşma ile ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi öngörülüyor. Bu adımla ülkenin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliklerinin önünün açılması bekleniyor ancak hem Makedonya hem de Yunanistan'da başta muhalefet partileri olmak üzere bazı gruplar anlaşmaya karşı çıkıyor.



Yunanistan'da büyük tartışmalara yol açan anlaşmanın ardından "Yunanistan'ın milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle 4 Rus diplomattan 2'sine sınır dışı, 2'sine ise ülkeye giriş yasağı kararı alınmıştı.



Rus diplomatların, Makedonya ile sağlanan anlaşmayı bozmak amacıyla Yunan iş adamları üzerinden aşırı sağ gruplar, yerel yöneticiler ve bazı din görevlilerine rüşvet dağıtılmasını sağladığı iddia ediliyor.



İsim sorunu



Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanıyor ancak Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.



Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.



Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.