Rus basını: Suriye'de 7 Rus uçağı imha edildi
Rus basını, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'nde 7 uçağının imha edildiğini iddia etti.
- star.com.tr
Rusya'da yayımlanan Kommersant gazetesi, Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne 31 Aralık'ta gerçekleştirilen saldırıda, 7 Rus uçağının tahrip edildiğini ileri sürdü.
Gazetenin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, muhaliflerin üssü bombalaması sonucu 10 askerin de yaralandığını belirtildi.
Haberde saldırı ''Rusya'nın Suriye'de aldığı en ciddi darbe'' olarak nitelendirilirken, dört Su-24 bombardıman uçağı, iki Su-35S çok amaçlı savaş uçağı ve bir askeri nakliye uçağı An-7'nin tahrip edildiği bilgisine de yer verildi.
Ayrıca üsse yapılan havan saldırısında bir deponun da tamamen imha edildiği belirtildi.
Rus kaynaklarından, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.