"Suudi Arabistan s-400'ler için masaya oturacak"

Rus Kommersant haber sitesinin iddiasına göre Moskova'da bulunan Suudi Arabistan Kralı Selman 3 milyar dolarlık silah anlaşmasına imza atacak.

Silah anlaşmasının s-400 savunma sistemlerini de içerdiğini iddia eden Rus basını, iki ülke arasında birçok alanda milyar dolarlık anlaşmalara imza atılacağını da belirtti.