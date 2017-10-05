"Suudi Arabistan s-400'ler için masaya oturacak"
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın tarihi Moskova ziyareti devam ederken Rus basınından kritik S-400 iddiası geldi. İddiaya göre Suudi Arabistan s-400 sistemleri için Moskova'yla görüşecek.
Rus Kommersant haber sitesinin iddiasına göre Moskova'da bulunan Suudi Arabistan Kralı Selman 3 milyar dolarlık silah anlaşmasına imza atacak.
Silah anlaşmasının s-400 savunma sistemlerini de içerdiğini iddia eden Rus basını, iki ülke arasında birçok alanda milyar dolarlık anlaşmalara imza atılacağını da belirtti.
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