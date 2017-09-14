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Rus denizaltıları Akdeniz'den DEAŞ hedeflerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 Rus denizaltısı Akdeniz'den Cruise füzeleriyle Deyrizor'daki DEAŞ hedeflerini vurdu.

  • star.com.tr
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Velikiy Novgorod ve Kolpino isimli iki denizaltıdan fırlatılan 7 adet Kalibr tipi kruz füzesi 500-600 kilometre uzaklıktaki DEAŞ hedeflerini vurdu.

Açıklamada mühimmat depolarının bulunduğu Deyrizor'un duğusundaki DEAŞ hedefleri imha edildi.

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