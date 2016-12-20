Rus devlet televizyonu açıkladı! Suikastin arkasında FETÖ var
Rus devlet televizyonu Russia 24, Büyükelçi Andrey Karlov suikastinin arkasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün olduğunu açıkladı.
Rus devlet televizyonu, Ankara'daki suikastin arkasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün olduğunu açıkladı. Devlet televizyonu Russia 24, Büyükelçi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenlemesinde FETÖ'nün olağan şüpheli olduğunu vurguladı.
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