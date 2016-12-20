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Rus devlet televizyonu açıkladı! Suikastin arkasında FETÖ var

Rus devlet televizyonu Russia 24, Büyükelçi Andrey Karlov suikastinin arkasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün olduğunu açıkladı.

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Rus devlet televizyonu, Ankara'daki suikastin arkasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün olduğunu açıkladı. Devlet televizyonu Russia 24, Büyükelçi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenlemesinde FETÖ'nün olağan şüpheli olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Duması: Türk-Rus ilişkileri etkilenmeyecek

 

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Sadik21.12.2016 08:07
Ne fetosu feto kukladir amerika deseniz daha mantikli olur feto artik bunamiş bir moruk.
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musa kalkan21.12.2016 07:18
Kirbi nin açıklamalarına bakılırsa , ABD suçlululuk psikolojisinde.fetö bombası ellerinde patlayabilir.Bizdeki devşirme yerli ajanlarla oluşturmaya çalıştıkları el nüsra algısını başta Rusya olmak üzere kimse yutmaz.
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Talip side21.12.2016 00:17
Şimdi yandin feto Putin seni bulur cehennemin dibine yollar düşmanın artık tek Türkiye değil Rusya'da peşinde artık
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