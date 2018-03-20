Rus diplomatlar İngiltere'den ayrılıyor

Reuters haber ajansı, diplomatik plakaya sahip iki otobüsün Rusya'nın Londra Büyükelçiliği'ne geldiğini, İngiltere'nin ülkeden ayrılmasını talep ettiği 23 Rus diplomatın kısa süre içinde ülkeyi terk etmesinin beklendiğini söyledi.
Reuters haber ajansı, diplomatik plakaya sahip iki otobüsün Rusya'nın Londra Büyükelçiliği'ne geldiğini, İngiltere'nin ülkeden ayrılmasını talep ettiği 23 Rus diplomatın kısa süre içinde ülkeyi terk etmesinin beklendiğini söyledi.
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