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Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelerin büyükelçileri Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelerin büyükelçilerinin, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldıkları bildirildi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Skripal olayı” nedeniyle Rusya’ya yönelik hasmane adım atan ülkelerin büyükelçilerinin, bakanlığa çağrıldıkları belirtildi.

Büyükelçilere protesto notalarının verileceğine dikkat çekilen açıklamada ayrıca Rus tarafının mütekabiliyet gereği atacağı adımlara ilişkin de bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada, Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelere aynı şekilde karşılık verileceğini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 58 personelin yanı sıra ABD’nin Yekaterinburg Konsolosluğunda çalışan 2 personelin “istenmeyen şahıs” ilan edildiklerine ve 5 Nisan’a kadar Rusya’yı terk etmeleri gerektiğine yönelik kararın ABD Büyükelçisi Jon Huntsman’e iletildiği belirtilmişti.

İngiltere, ABD, bazı AB üyeleri ve NATO, eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal’ın İngiltere’de zehirlemesine tepki olarak bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

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