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Rus diplomatların İngiltere'den kovulmasına Rusya'dan tepki: En yakın zamanda cevap vereceğiz

Çift taraflı çalışan Rus casusun İngiltere'de suikaste uğramasının ardından İngiltere ve Rusya arasında yaşanan kriz büyüyor.

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Londra'nın, İngiltere'de bir çeşit sinir gazı ile zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının başına gelenlerden Moskova'yı sorumlu tutup bunun karşılığı olarak 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararını 'düşmanca' olarak tanımladı ve bu adıma en yakın zamanda cevap vereceklerini söyledi.

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