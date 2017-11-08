Rus Dış İstihbarat Servisi’nde yangın
Rus Dış İstihbarat Servisi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalanların olduğu öğrenildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Rusya'nın başkenti Moskova’nın güneyinde bulunan Rusya Dış İstihbarat Servisi yerleşkesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada insanların mahsur kaldığı bildirildi. Yangının bakım çalışmaları sırasında bir yeraltı kablo tünelinde çıktığı iddia edilirken, en az 3 işçiden haber alınamadığı öğrenildi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulanslar sevk edilirken, binada mahsur kalanların kurtarılması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.
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