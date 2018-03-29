Rus Dışişleri: Türkiye 'Skripal vakası'nda sorumlu davrandı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB ile çeşitli ortaklıklar konusunda müzakere aşamasında olan pek çok ülkenin aksine, Türkiye'nin, 'Skripal vakası' gerekçesiyle İngiltere'yle dayanışma adına Rus diplomatları sınırdışı etme kararı almamış olmasına ilişkin olarak, 'Bu sorumlu bir davranış' ifadelerini kullandı.
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