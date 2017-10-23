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Rus gazeteciye bıçaklı saldırı: Boğazından yaralandı

Rus Eho Moskvı (Moskova'nın Yankısı) radyosunda çalışan gazeteci Tatiana Felgengauer’in bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.

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Eho Moskvı tarafından yapılan yazılı açıklamada, radyonun merkez binasına giren saldırganın, Felgengauer’i bıçakla boğazından yaraladığı belirtildi.
 
Saldırganın binadaki güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilerek polise teslim edildiği kaydedilirken, hayati tehlikesi bulunmayan Felgengauer’in hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
 
Açıklamada, saldırının nedenine ilişkin detay verilmezken, Rus medyasına konuşan bazı kaynaklar, saldırının şahsi husumet nedeniyle gerçekleştiğini dile getirdi.

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