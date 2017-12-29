Rus heyet S-400 için Ankara'ya geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bir Rus heyetinin S-400 hava savunma sistemleri anlaşması için Ankara'ya geleceğini ve kredi ile ilgili imzaların atılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan alınacağı açıklanan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili gazetecilere çok önemli açıklamalarda bulundu. Afrika ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan şunları söyledi:
Şu anda Rusya ile işi gayet iyi bir noktaya getirdik. Savunma sanayiinde S-400’lerle ilgili adımı attık. Kredi anlaşması ile ilgili olarak bu cuma Ankara’ya gelecekler ve kredi ile ilgili imzalar atılacak. İlk defa şöyle bir adım atılacak. Biz krediyi dolar üzerinden borçlanmayacağız, ruble üzerinden borçlanacağız. Hazine’nin borçlanmasından daha ucuza bir borçlanma olacak. Bu dolar bazında yüzde 3’e tekabül ediyor. Bize çok ciddi imkânlar sağlayan bir adım olacak. Temenni ederim ki diğer ülkelerle de yerli ve milli paralarla borçlanmalar yapılsın.
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