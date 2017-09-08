Rus hükümeti Mısır'a S-400 hava savunma sistemlerinin satımını görüşüyor

Rusya Federasyonu Askeri İşbirliği Başkanı Dmitry Shogayev, Rus hükümetinin Mısır'a S-400 hava savunma sisteminin satımını görüştüğünü açıkladı.

Rusya merkezli Rostech askeri sanayii şirketi başkanı Sergey Chemezov geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde yaptığı açıklamada, "Mısır hava savunma sistemi olarak iki seçenek sunduk. Biri S-400, diğeri ise Antey-2500" demişti.