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Rus komutan: S-300, Suriye'de birçok kez Amerikan uçaklarını takibe aldı

Rusya Silahlı Kuvvetleri Füze Savunma Sistemleri Komutanı Aleksandr Leonov, Suriye´de yer alan Rus S-300 füze sistemlerinin birçok kez ABD´nin uçaklarını takibe aldığını söyledi.

  • DHA
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Leonov, Rus İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, "Suriye´nin doğu kısmında hava sahasının kontrol alanının genişletilmesi ve düşman uçaklarının Hmeymim ve Tartus´daki hava üslerine saldırısını engellemek için Ekim 2016´da S-300 sistemleri kuruldu. Askeri görevlerin yerine getirilmesi sırasında bir çok kez Amerikan uçakları otomatik olarak takibe alındı. Hedefler tespit edilerek takip edildi" dedi. 
 
Leonov, Amerikan uçaklarının mürettebatının füze savunma araçlarıyla 200-300 kilometre uzaklıkta takip edilmelerine sinirli bir şekilde tepki gösterdiklerini belirterek, "Bu sistemler görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiler ve Haziran ayında daimi lokasyon noktalarına geri döndüler" diye konuştu. 

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