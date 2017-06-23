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Rusya Devlet başkanı Putin, ABD'nin 2009 yılındaki operasyon görüntülerini kullanarak takdir toplamaya çalıştı

Amerikalı gazeteci Oliver Stone'un The Putin belgeseli için bir süredir kameralar karşısında olan Putin, belgesel çekimi esnasında ABD'nin operasyon görüntülerini kullanmaya çalıştı.

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The Putin belgeseli için bir süredir Amerikalı gazeteci ile beraber görüntülenen Putin, belgesel çekimi esnasında bir skandala imza attı.
 
Gazeteci Oliver Stone'a Suriye'de faaliyet gösteren Rus özel kuvvetlerinin DEAŞ ile olan çatışma anlarını cep telefonundan izleten Putin'in, operasyon görüntülerini çaldığı ortaya çıktı.
 
Cep telefonundan izletilen görüntüler ABD'nin 2009 yılında kaydedilmiş, Taliban karşıtı operasyona ait.
 

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