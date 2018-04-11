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Rus lider Putin, İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu ile telefonda görüştü

Rus lider Putin, İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu ile telefonda görüştü

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Rusya lideri Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rus lider, Netanyahu'ya Suriye uyarısı yaptı. Putin'in, Netanyahu'ya, 'Suriye'yi istikrarsızlaştıracak ve güvenliği zedeleyecek adımlardan kaçının' dediği belirtildi.

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