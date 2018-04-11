Rus lider Putin, İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu ile telefonda görüştü
Rus lider Putin, İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu ile telefonda görüştü
Rusya lideri Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rus lider, Netanyahu'ya Suriye uyarısı yaptı. Putin'in, Netanyahu'ya, 'Suriye'yi istikrarsızlaştıracak ve güvenliği zedeleyecek adımlardan kaçının' dediği belirtildi.
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