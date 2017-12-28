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Rus lider Putin: Suriye'deki üslerimiz Rusya'nın güvenliğiyle doğrudan ilgilidir

Kremlin Sarayı'nda açıklama yapan Rus lider Putin ülkesinin Suriye'de bulunan askeri üsleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

  • star.com.tr
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Kremlin Sarayı'nda Suriye'den dönen askerlere açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'nin Tartus ve Humeymim askeri üsleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
 
Rusya'nın 2015 yılı itibariyle Suriye'ye girdiğini ve "terör örgütlerine" karşı hayati zaferler kazanılmasında önemli katkılarda bulunduğunu belirten Putin, Suriye'deki askeri operasyona 48 bin askerin katıldığını açıkladı.
 
Tartus ve Humeymim askeri üsleri hakkında da konuşan Putin, "Suriye'deki askeri üslerimiz Rusya'nın güvenliğiyle doğrudan ilgilidir" dedi.

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