Rus lider Putin: Türkiye ve Rusya'nın da çıkarları var

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nın ana oturumunda konuşan Putin, İran'ın ulusal çıkarlarına saygı duyduklarını ancak Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da ulusal çıkarları olduğunu belirtti.

Oturumun moderatörü Putin'e "Riyad ile ilişkilerin geliştiği bir dönemde Rusya, Suriye'deki kriz sona erdikten sonra tüm İranlı askerlerin Suriye'den çıkacağına dair Suudi Arabistan'a garanti verebilir mi?" sorusunu yöneltti.

"İRAN'IN ÇIKARLARINA SAYGILIYIZ ANCAK TÜRKİYE VE RUSYA'NIN DA ÇIKARLARI VAR"

Rus lider, "Suriye kendi yolunu bizzat kendi belirlemeli. Bu, Suriye halkının meşru hakkı. Biz her zaman tüm ülkelerin egemenliğine, iç ve dış politikalarına saygı duyuyoruz. İran, bizim komşumuz ve çok eski bir partnerimiz. İran'ın ulusal çıkarlarına saygı duyuyoruz ancak Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da ulusal çıkarları var" yanıtını verdi.