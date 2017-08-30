Rus muhabir Ukrayna'da kaçırıldı
Rusya'da yayın yapan Pervıy Kanal'ın (Birinci Kanal) muhabiri Anna Kurbatova'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kaçırıldığı belirtildi.
Rus haber sitesi Sputnik'in geçtiği habere göre, Pervıy Kanal'dan bir yetkili Anna Kurbatova'nın Kiev'de kaçırıldığını doğruladı.
Kurbatova'nın kimler tarafından kaçırıldığı ya da en son nerede görüldüğü gibi detaylar ise bilinmiyor.
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