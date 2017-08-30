Rus muhabir Ukrayna'da kaçırıldı

Rus haber sitesi Sputnik'in geçtiği habere göre, Pervıy Kanal'dan bir yetkili Anna Kurbatova'nın Kiev'de kaçırıldığını doğruladı.

Kurbatova'nın kimler tarafından kaçırıldığı ya da en son nerede görüldüğü gibi detaylar ise bilinmiyor.