Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rus muhalefet lideri Navalny seçimlerden diskalifiye edildi

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, muhalefet lideri Alexei Navalny'nin başkanlık seçimlerinde aday olarak yer alamayacağını açıkladı.

  • AA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Merkezi Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve mahkum edilmesi nedeniyle Navalnıy'nın Rusya'daki seçim yasası uyarınca gelecek yıl yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olamayacağı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı yapılan protesto gösterilerinin öne çıkan isimlerinden biri olan muhalif aktivist, blog yazarı ve avukat Navalnıy, dolandırıcılık suçundan 2014'te hapse mahkum edilmişti.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, bir süre önce yaptığı açıklamada, geçmişteki mahkumiyetinden ötürü Navalnıy'ın başkanlık seçimlerinde aday olamayacağını birçok kez belirtmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Dünyayı alt üst eden kehanetler

Dünyayı alt üst eden kehanetler

Kimler renkli tulum giyecek? İşte o isimler...

Kimler renkli tulum giyecek? İşte o isimler...

34 bin yıl önce ölen bu yaratık şoke etti!

34 bin yıl önce ölen bu yaratık şoke etti!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA