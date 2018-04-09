Rus ordusundan Suriye açıklaması: Duma'da herhangi bir kimyasal saldırı bulgusuna rastlanmadı

Rus ordusundan yapılan son dakika açıklamasında, 'Duma'da herhangi bir kimyasal saldırı bulgusuna rastlanmadı' denildi

Rusya Ordusu Duma'da herhangi bir kimyasal saldırı bulgusuna rastlanmadığını ve yaralılarda kimyasal zehirlenme izi olmadığını öne sürdü.

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