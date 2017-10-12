Rus savaş uçakları Deyrizor'da sivilleri vurdu: 35 ölü
Rus savaş uçaklarının, Suriye'deki Deyrizor kentinin doğu kesimine yaptığı iki saldırıda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.
- İHA
Rus savaş uçaklarının Deyrizor’un doğusunda Al-Quriyah ve Al Tayyana arasında Fırat nehrindeki geçiş bölgesine yaptığı iki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 35 sivilin hayatını kaybettiği ve bazıları ağır olmak üzere en az 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Mahalli kaynaklar cesetlerin Fırat nehrin suları üstünde yüzdüğü ve henüz toplanmadığını bildirdi.
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