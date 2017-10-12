Rus savaş uçakları Deyrizor'da sivilleri vurdu: 35 ölü

Rus savaş uçaklarının Deyrizor’un doğusunda Al-Quriyah ve Al Tayyana arasında Fırat nehrindeki geçiş bölgesine yaptığı iki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 35 sivilin hayatını kaybettiği ve bazıları ağır olmak üzere en az 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Mahalli kaynaklar cesetlerin Fırat nehrin suları üstünde yüzdüğü ve henüz toplanmadığını bildirdi.