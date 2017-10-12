Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rus savaş uçakları Deyrizor'da sivilleri vurdu: 35 ölü

Rus savaş uçaklarının, Suriye'deki Deyrizor kentinin doğu kesimine yaptığı iki saldırıda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rus savaş uçaklarının Deyrizor’un doğusunda Al-Quriyah ve Al Tayyana arasında Fırat nehrindeki geçiş bölgesine yaptığı iki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 35 sivilin hayatını kaybettiği ve bazıları ağır olmak üzere en az 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.
 
Mahalli kaynaklar cesetlerin Fırat nehrin suları üstünde yüzdüğü ve henüz toplanmadığını bildirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
24 TV ekibi FETÖ ajanı Metin Topuz'un evini böyle görüntüledi

24 TV ekibi FETÖ ajanı Metin Topuz'un evini böyle görüntüledi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA