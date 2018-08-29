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Rus Senatör: Suriye'nin kuzeyine füze savunma sistemleri yerleştirilmesi provokasyondur

Rus senatör Franz Klintseviç, basında çıkan ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde füze savunma sistemi kurması haberlerinin doğruluğu teyit edilirse, bu eylemlerin kesinlikle Suriye'de kimyasal saldırı senaryolarının sahnelenmesi planları gibi bir provokasyon olarak değerlendirileceğini söyledi.

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Suriye'de Amerikan füze savunma sistemlerini kurmayı gerektirecek askeri bir ihtiyaç olmadığını belirten Klintseviç "Eğer Amerikalıların gerçekten, Suriye'de füze savunma sistemleri kurma çabaları varsa, bu kesinlikle bir provokasyon olarak nitelendirilir.
Aslında, bu provokasyon, ABD ve müttefiklerinin Suriye hükümetine saldırmak için bir bahane olarak kullanılmak istenen "kimyasal silahların kullanılması" ile aynı pakette ele alınmalıdır" ifadelerini kullandı.
Klintseviç, "Tüm bu yapılanlarla amaçlanan, Suriye'deki durumu daha da kötüleştirerek, tüm dünyaya ABD'nin oradan ayrılmayacağı mesajını vermektir" dedi. (Sputnik)
 

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