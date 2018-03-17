Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rus turistler en çok Türkiye'yi ziyaret etti

Rusların 2017 yılında en çok seyahat ettiği ülkeler arasında Türkiye birinci sırada yer aldı. 4 milyon 72 bin Rus turist güzel bir tatil için Türkiye’yi tercih etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Devlet İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus turistler yine en çok Türkiye’yi tercih etti. 4 milyon 72 bin Rus turist Türkiye’yi tercih ederken, her yıl Türkiye ile yarışan Abhazya, 4 milyon 32 bin Rus turist ağırladı. Ruslar Abhazya’nın arkasından Yunanistan ve İspanya’yı ziyaret etti. Rosstat’ın istatistiklerine göre Rusların Abhazya’ya ziyareti 2016 yılına göre yüzde 2 oranında arttı. Abhazya’da turizm çalışmaları yapılarak özellikle Rus turistlerin Abhazya’ya daha çok ziyaret gerçekleştirmesi için çeşitli projeler gerçekleştiriliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PYD/PKK´nın eve tuzakladığı patlayıcı kadın ve çocukları öldürdü

PYD/PKK´nın eve tuzakladığı patlayıcı kadın ve çocukları öldürdü

İşte Türkiye ve dünyanın en meşhur dolandırıcıları

İşte Türkiye ve dünyanın en meşhur dolandırıcıları

Ölmeden önceki son sözler

Ölmeden önceki son sözler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA