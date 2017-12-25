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Rus uçağında çorap krizi

Rusya'da ilginç bir olay yaşandı. Moskova'dan Kaliningrad'a giden bir uçakta iki yolcu 'çorap' yüzünden tartışmaya başladı ve yolculardan biri diğerini bıçaklayarak ağır yaraladı.

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Rusya'nın Baltık Denizi kıyısında yer alan toprağı Kaliningrad'da, bir uçakta iki yolcu arasında 'kokan çoraplar' yüzünden tartışma çıktı. Kavga gittikçe büyüdü, yolculardan biri, diğerini bıçakladı.

Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Kaliningrad polisi tarafından yapılan açıklamada, 54 yaşındaki yolcu, 31 yaşındaki yolcuyu ağır yaralama suçlamasıyla gözaltına alındı.

Russian Today'de yer alan habere göre, uçak, Rusya'nın başkenti Moskova'dan Kaliningrad şehrine gidiyordu. İki yolcunun yol boyu tartıştığı ifade edildi. Sözlü tartışma, uçağın piste indiği ana kadar devam etti. O sırada tartışma şiddetli bir kavgaya dönüştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişinin suçlu bulunması halinde 10 yıl hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Benzer bir olay geçtiğimiz haftalarda Hindistan'da da yaşanmıştı. Hint polisi, bir otobüste kargaşaya yol açan 'kirli çoraplar' sebebiyle bir Hint vatandaşını tutuklamıştı.

Kaynak: YENİŞAFAK

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