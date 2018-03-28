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Rus uçakları İdlib'i vurdu: 1 ölü, 15 yaralı

İdlib kentinde Rus uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

  • İHA
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Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Cisr eş-Şuğur, Al-Aliya köyü ve İdlib’in batısındaki Muhambal ilçesine Rus uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası bir kadın hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Ayrıca, saldırıda Has köyündeki bir hastane de hasar gördü. 

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